В Кузнецке отца и дочь отправили в колонию после семейного конфликта

26.07.2023 | 19:03

54-летний кузнечанин проведет 8 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима за то, что зарезал сожителя 30-летней дочери.

Инцидент случилося 16 января. Все трое вместе употребляли алкоголь в квартире. Когда пара начала конфликтовать, отец женщины сделал замечание, а потом ушел спать в другую комнату.

Проснулся он от того, что сожитель дочери держал его за горло. Завязалась потасовка, и старший участник нанес нападавшему не менее 8 ударов ножом в область шеи и по голове. Затем кузнечанин снова уснул.

На следующее утро, осознав случившееся, мужчина попросил дочь вызвать полицию.

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«Смерть 38-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения шеи», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Следователи выяснили, что во время драки отца и сожителя женщина не менее 3 раз ударила последнего ножом в спину и по телу. Но она причинила только легкий вред его здоровью, а окончания конфликта не увидела, так как уснула.

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Суд отправил за решетку и отца, и дочь. Мужчина проведет ближайшие годы в колонии строгого режима, а женщина - общего. Ее приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы (уже была судима).