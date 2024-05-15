Число мошенничеств в Пензенской области продолжает расти

15.05.2024 | 17:26

Несмотря на многочисленные предупреждения и примеры случаев, когда пензенцы из-за наивности теряли крупные суммы денег, в регионе продолжает расти число совершенных мошенничеств.

Так, за 4 месяца 2024 года их зарегистрировано 1 195 - на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 019).

Чаще (74,4%) мошенничества совершались по телефону или в интернете.

Больше всего преступлений такого рода зафиксировали в Пензе, Заречном, Бессоновском, Каменском, Лунинском, Пензенском и Сердобском районах.

В Министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области жителям региона напомнили о мерах безопасности:

- не доверять неизвестным интернет-ресурсам и обещаниям легких денег;

- никогда не сообщать неизвестным лицам по телефону свои личные данные;

- не передавать посторонним данные и пароли своих банковских карт и пароли от портала госуслуг,

- стараться трезво оценивать ситуацию, общаясь с незнакомцем - как по телефону, так и в обычном разговоре.

Недавно мошенники добавили к уже используемым схемам несколько новых. Так, они представляются сотрудниками Социального фонда России, сообщают о наличии неучтенного стажа и предлагают составить заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения. Для подтверждения личности аферисты просят продиктовать код из СМС и таким образом получают доступ к аккаунту на госуслугах или в мобильный банк жертвы.

Злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ России, МВД России, а также Росфинмониторинга, показывают поддельные удостоверения и бланки и сообщают о необходимости перевести деньги на «безопасные счета».

Мошенники выдают себя за работников страховой компании или территориального фонда ОМС, заявляют о требовании заменить полис обязательного медицинского страхования, просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа. Так они получают удаленный доступ к устройству жертвы, в том числе могут войти в мобильный банк и вывести деньги.

Популярен сейчас и сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора.