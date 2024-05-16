Жительница Колышлейского района пригрозила убить соседку ледорубом

16.05.2024 | 08:37

56-летняя жительница Колышлейского района была вынуждена обратиться за защитой к правоохранителям. Она рассказала, что соседка угрожала лишить ее жизни.

Полицейские побеседовали с агрессивной сельчанкой, и она призналась, что между ней и живущей рядом женщиной долгое время существует вражда.

В тот день она увидела неприятельницу возле своего дома, и на нее нахлынула злость из-за старых обид. Она схватила ледоруб, выбежала на улицу и закричала соседке, что убьет ее.

Эмоциональная несдержанность привела к тому, что 32-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Инструмент для расчистки льда не в первый раз оказывается орудием угрозы убийством. В Наровчатском районе муж схватился за него из-за того, что жена несколько дней распивала спиртное у знакомой и вернулась домой пьяной.