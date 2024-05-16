В Кузнецке ресурсники заработали на похищении электроэнергии

16.05.2024 | 20:18

В Кузнецке завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего бывшего начальника отдела учета и контроля потребленной энергии ресурсоснабжающей организации в коммерческом подкупе.

В октябре 2021 года мастер службы воздушных линий той же организации предложил представителю местного предприятия безнаказанно похищать электроэнергию, пообещав занижать показания прибора учета. За это он попросил систематически переводить ему деньги.

Представитель предприятия согласился и до июля 2023 года перечислял вознаграждение на карту ресурсника - всего вышло 625 000 рублей.

Тот в действительности никаких манипуляций для искажения показаний прибора учета не производил. Вместо этого он предложил своему коллеге - начальнику отдела учета и контроля потребленной энергии - забирать часть денег и не проводить проверок предприятия на предмет безучетного потребления электроэнергии.

«Обвиняемый ответил согласием и в период с 2021-го по 2022 год получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в сумме 160 000 рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В ходе расследования в обеспечительных целях на принадлежащие начальнику отдела машину, мотоцикл, доли в двух квартирах общей стоимостью более 2 млн рублей был наложен арест. Вину он признал.

Уголовное дело направлено в суд.

В отношении бывшего мастера службы воздушных линий также было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Его расследование продолжается.