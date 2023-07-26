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Криминал

Экс-руководителю Кижеватовского сельсовета вынесли приговор

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В Бессоновском районе вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Осужденный - бывший глава администрации Кижеватовского сельсовета 49-летний Иван Кондрашкин.

«Установлено, что в 2014 году осужденный, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение в корыстных целях, на основании фиктивных документов незаконно приобрел право на муниципальное имущество в виде четырех земельных участков, чем причинил ущерб Бессоновскому району на общую сумму 1,51 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ивана Кондрашкина признали виновным, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В декабре 2022 года в Кижеватове провели конкурс на замещение должности главы администрации сельсовета. По его итогам новым руководителем стал Сергей Мужиков.

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