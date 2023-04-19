В Бессоновском районе расследуют дело о махинациях с землей

19.04.2023 | 11:43

В Бессоновском районе расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантом является бывший глава администрации Кижеватовского сельсовета 48-летний Иван Кондрашкин.

«Установлено, что в 2014 году подозреваемый, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение в корыстных целях, на основании фиктивных документов незаконно приобрел право на муниципальное имущество в виде четырех земельных участков, чем причинил ущерб Бессоновскому району на общую сумму 1,34 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - добавили в пресс-службе.

В декабре 2022 года в Кижеватове провели конкурс на замещение должности главы администрации сельсовета. По его итогам новым руководителем стал Сергей Мужиков.