В Кузнецком районе «мать» заработала на «дочери» 1,2 млн

20.07.2023 | 09:51

В Кузнецком районе вскрылась очередная схема мошенничества при получении выплат на детей. На этот раз перед судом предстанет 28-летняя уроженка Тулы, выдумавшая себе ребенка.

По версии следствия, в апреле 2016 года женщина, вступив в сговор с неустановленным человеком, зарегистрировала рождение девочки вне медицинской организации, и подала соответствующие документы в красноярский загс.

«На основании этих документов должностные лица выдали свидетельство о рождении ребенка, используя которое она с ноября 2016 года по февраль 2023-го получила социальные выплаты на сумму более 778 тыс. рублей, а в октябре 2016 года получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Таким образом, на несуществующем ребенке злоумышленница заработала более 1,2 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия женщина вину признала. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд», - добавила Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что аналогичную аферу провернули 45-летняя кузнечанка, получившая на трех вымышленных дочерей более 1 млн рублей, и 49-летняя пензячка, заработавшая таким же образом более 1,2 млн.