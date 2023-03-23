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Криминал

Кузнечанка заработала на несуществующих детях больше 1 млн

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45-летней кузнечанке грозит срок за три эпизода мошенничества, связанного с несуществующими детьми.

По версии следствия, в ноябре 2017 и октябре 2020 года женщина представила в отделы ЗАГС Ростовской области и Москвы поддельные документы о рождении у нее трех дочерей вне медицинских организаций.

Кузнечанке выдали соответствующие свидетельства, используя которые в декабре 2017-го она оформила материнский капитал на сумму 453 026 рублей, а с апреля 2019-го по июль 2022-го получала соцвыплаты на девочек - в общем ей досталось 828 402 рубля.

На этом женщина не остановилась: в декабре 2021 года она, введя в заблуждение сотрудников администрации Кузнецкого района, зарегистрировала право общей долевой собственности на земельный участок под индивидуальное строительство (положен многодетным семьям) кадастровой стоимостью 94 600 рублей.

Когда афера вскрылась, злоумышленница полностью признала свою вину. Возбужденное уголовное дело уже направлено в Кузнецкий районный суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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