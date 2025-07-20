Обманутому пенсионеру из Пензы вернули 20 000 рублей

20.07.2025 | 09:27

66-летнему пенсионеру из Пензы, обманутому мошенниками, возвратили 20 000 рублей.

Мужчина стал жертвой злоумышленников в надежде получить дополнительный заработок от инвестиций. Он последовал инструкциям мошенника, выдававшего себя за брокера, и перевел деньги на чужие счета.

Поняв, что его обманули, пензенец обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело; владельцев счетов, получивших деньги, установили.

«В целях защиты прав потерпевшего прокурор обратился в суды с исковыми заявлениями о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Одним из владельцев счетов оказался житель Кировской области. Местный суд удовлетворил требования прокурора, и мужчине пришлось перечислить пензенскому пенсионеру 20 000 рублей.