У 70-летней пензячки на улице отняли 10 млн рублей

30.07.2025 | 11:15

Житель Липецкой области похитил у 70-летней пензячки все ее сбережения - 10 млн рублей. Мужчина буквально вырвал их у нее из рук.

Пенсионерке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются вывести деньги с ее банковского счета, поэтому их срочно нужно спасать - снять и поместить на «безопасный счет».

Мошенник назначил место и велел пензячке явиться туда с деньгами. Она выполнила инструкцию. Когда пенсионерка пришла, неизвестный мужчина приблизился к ней, вырвал из рук пакет с 10 млн рублей и убежал.

Пожилая женщина обратилась в полицию.

Личность подозреваемого установили - им оказался 36-летний житель Липецкой области. Его задержали и заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Пензенской области.