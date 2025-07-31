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Криминал

В Пензе задержали похитителя детского питания

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Полицейские задержали 29-летнего москвича, решившего заработать на детском питании. Он похищал коробки из торговых точек Пензы, а затем продавал в столице.

В одном из ТЦ Ленинского района пропало несколько банок сухой молочной смеси стоимостью более 10 000 рублей. Сотрудники магазина обратились за помощью к полицейским, а те изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого.

Мужчина в общей сложности 7 раз обокрал детские магазины в разных районах Пензы, причем всегда воровал упаковки с питанием. Стоимость похищенного составила более 100 000 рублей.

В Пензе задержали похитителя детского питания

Москвича задержали. Он рассказал, что специально приезжал в город на Суре на такси из столицы, с сумкой заходил в торговые залы, снимал противокражные датчики с товара и с ним покидал помещения.

В Москве он продавал питание на рынке.

На вора завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Пензы», - сообщили в областном УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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