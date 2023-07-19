В Пензе в гараже оборудовали схрон с оружием и боеприпасами

19.07.2023 | 10:25

В одном из гаражей в Пензе обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом в среду, 19 июля, сообщила пресс-служба регионального УФСИН России.

Сотрудники управления нашли схрон после получения оперативной информации во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.

Тайник оборудовали гражданские лица.

Внутри были: 3 наступательные осколочные ручные гранаты РГД-5; ручная граната Ф-1; 3 взрывателя УЗРГМ-2; взрыватель УЗРГМ; пистолет модели 6П42-7.6; 2 854 боеприпаса разного калибра.

«По данному факту возбуждено три уголовных дела по статье 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов)», - уточнили в пресс-службе.