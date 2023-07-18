В Пензе у 17-летнего закладчика нашли крупную партию наркотиков

18.07.2023 | 11:48

Два юных жителя Мокшанского района и Пензы оказались на скамье подсудимых - им предстоит ответить перед законом за распространение наркотиков.

Молодые люди познакомились в баре в феврале. 17-летний пензенец рассказал 21-летнему сельчанину, что зарабатывает деньги на наркотиках, и они договорились быть курьерами вместе.

«В конце февраля после получения в мессенджере сведений о месте нахождения оптовой «закладки» массой более 34 граммов они вдвоем забрали ее, привезли в квартиру по месту жительства несовершеннолетнего в Пензе и расфасовали на более мелкие партии с целью дальнейшего сбыта», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Один сверток с наркотиком парни успели сбыть через тайник в Пензе, а 28 февраля оба были задержаны.

Правоохранители нашли у молодых людей при себе и дома у несовершеннолетнего более 80 свертков и гриппер-пакетов с наркотиком общей массой более 33 граммов.

Уголовное дело в отношении пензенца и мокшанца передано в суд.