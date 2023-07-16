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Криминал

Директор стройфирмы получил срок за торговлю записями в трудовой

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В Пензенском районе вынесли приговор директору строительной организации, который за деньги фиктивно устраивал на работу местных жителей.

В марте мужчина взял с двух мужчин по 15 000 рублей, а взамен внес в их трудовые книжки не соответствующие действительности записи о трудоустройстве к себе в фирму.

Один из местных жителей якобы начал работать бетонщиком, другой - автослесарем.​

Однако схема незаконного обогащения вскрылась, и суд, изучив материалы дела, признал директора строительной организации виновным.

«Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в размере 50 000 рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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