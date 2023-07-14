Колышлеец посадил за руль подростка и обвинил его в угоне

14.07.2023 | 16:43

20-летний житель Колышлея обвинил друга в угоне, пытаясь скрыть передачу руля подростку. Но уйти от ответственности не удалось. Молодого человека обвинили в заведомо ложном доносе.

9 января парни вместе были в компании, когда одному из них позвонила девушка и попросила за ней приехать. Старший товарищ предложил младшему отправиться за подругой на его ВАЗ-21099.

«При этом он знал, что тот является несовершеннолетним и не имеет права управления автомобилем», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Подросток сел в автомобиль и поехал, а спустя время вернулся и сообщил, что врезался в припаркованную машину и покинул место ДТП.

Тогда кошлышлеец обратился в полицию. Но, вместо того чтобы сказать правду, он начал обвинять друга в угоне.

На несовершеннолетнего завели уголовное дело. Старший друг продолжал стоять на своем. Однако правда выяснилась, когда полицейские опросили свидетелей и самого подростка.

В итоге колышлейца, кстати ранее судимого, обвинили в ложном доносе. Он признал вину и был оштрафован на 20 000 рублей.