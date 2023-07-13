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Криминал

В Нижнем Ломове работник автомойки застрелил коллегу

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30-летний житель Нижнего Ломова окажется на скамье подсудимых. Следователи уверены: он убил одного коллегу и избил другого.

Это случилось вечером 9 мая около многоквартирного дома на улице Луначарского. В момент совершения преступлений мужчина был пьян.

Он и два других нижнеломовца работали на автомойке. По словам обвиняемого, коллеги позвонили ему и предупредили, что придут выяснять отношения. Мужчина сходил за винтовкой (пневматической пружинно-поршневой) и стал ждать их у своего дома.

Встретившись, коллеги разругались. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил одному мужчине в область грудной клетки (тот скончался на месте, ему было 35 лет), а второго ударил кулаками в глаз, голову, туловище, руки (здоровью 28-летнего потерпевшего был нанесен вред средней тяжести).

«Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции, осуществлявшими патрулирование территории районного центра. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в Нижнеломовский районный суд.

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