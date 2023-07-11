Жителя Пензы обвиняют в избиении матери до смерти

11.07.2023 | 10:19

В Пензе 52-летний мужчина, будучи пьяным, так избил свою мать, что она через несколько дней скончалась.

Конфликт между родственниками случился в ночь с 28 на 29 июня. Во время него пензенец несколько раз ударил мать руками по голове.

На следующий день женщину госпитализировали. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно: 7 июля она умерла от полученной травмы головы.

По данному факту возбудили уголовное дело. Напавшего на мать сына задержали, он находится под стражей.

«Следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу проводится ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.