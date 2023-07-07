В Евросоюз через Пензу: ФСБ пресекла незаконную выдачу виз

07.07.2023 | 18:33

38-летнего иностранца, проживающего в Пензенской области, и 31-летнего саратовца подозревают в организации незаконного въезда граждан на территорию России.

С февраля по май этого года мужчины подавали в управление по вопросам миграции фиктивные ходатайства о приглашении на въезд.

«По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были оформлены визы, что позволило им въехать на территорию Российской Федерации. При этом злоумышленники были достоверно осведомлены, что вышеуказанные иностранные граждане не будут в действительности проживать на территории России, а планируют нелегально убыть в страны Европейского союза», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Незаконная деятельность не осталась незамеченной. Подозреваемые были установлены, заведено уголовное дело.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - рассказали в пресс-службе.