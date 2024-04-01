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Общество

В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

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В Пензенской области продолжается борьба с нелегальной миграцией. Сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии в очередной раз вышли на поиски иностранцев, не имеющих права жить и работать в России.

В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

Участники рейда посетили 524 места, где могли находиться нарушители, в том числе рынки и строительные площадки, отметил инспектор управления по вопросам миграции областного УМВД России Игорь Шилкин.

В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

По результатам проверок было составлено 164 административных дела, 14 человек будут выдворены из страны, 23 отказано во въезде в Россию.

В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

Кроме того, выявлено 7 преступлений в сфере миграции. По факту фиктивной постановки на учет возбуждено уголовное дело.

В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

Ранее в Кузнецке полицейские нашли и наказали мигрантов-нарушителей. Они проверили документы у сотни человек.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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