В Пензенской области у иностранцев массово проверили документы

01.04.2024 | 13:15

В Пензенской области продолжается борьба с нелегальной миграцией. Сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии в очередной раз вышли на поиски иностранцев, не имеющих права жить и работать в России.

Участники рейда посетили 524 места, где могли находиться нарушители, в том числе рынки и строительные площадки, отметил инспектор управления по вопросам миграции областного УМВД России Игорь Шилкин.

По результатам проверок было составлено 164 административных дела, 14 человек будут выдворены из страны, 23 отказано во въезде в Россию.

Кроме того, выявлено 7 преступлений в сфере миграции. По факту фиктивной постановки на учет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кузнецке полицейские нашли и наказали мигрантов-нарушителей. Они проверили документы у сотни человек.