Мошенники начали охоту за украшениями пензенцев

10.04.2024 | 11:09

Сотрудники регионального УФСБ России предупредили жителей Пензенской области о новой схеме мошенничества. Аферистов, звонящих людям, теперь интересуют не только деньги, но и украшения.

Неизвестные, представляясь сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга, просят рассказать, хранят ли граждане у себя дома ювелирные изделия.

Затем им рекомендуют сдать драгоценности для декларирования. На адрес жертвы приезжает человек, забирает украшения, и владельцы их больше не видят.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефону 02 или 112», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Несмотря на постоянные предупреждения, пензенцы продолжают верить незнакомцам. В марте жительница областного центра потеряла 5 млн рублей после принятого звонка. Она перевела их на «безопасный счет».