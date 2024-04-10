Сетевое издание|18+|Среда|10 апр 2024|11:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мошенники начали охоту за украшениями пензенцев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники регионального УФСБ России предупредили жителей Пензенской области о новой схеме мошенничества. Аферистов, звонящих людям, теперь интересуют не только деньги, но и украшения.

Неизвестные, представляясь сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга, просят рассказать, хранят ли граждане у себя дома ювелирные изделия.

Затем им рекомендуют сдать драгоценности для декларирования. На адрес жертвы приезжает человек, забирает украшения, и владельцы их больше не видят.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефону 02 или 112», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Несмотря на постоянные предупреждения, пензенцы продолжают верить незнакомцам. В марте жительница областного центра потеряла 5 млн рублей после принятого звонка. Она перевела их на «безопасный счет».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте