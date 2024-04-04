В Пензенской области иностранцы стали совершать меньше преступлений

04.04.2024 | 13:47

За 2 месяца этого года в Пензенской области правоохранители раскрыли 10 преступлений, совершенных иностранцами. Это на 58,3% меньше, чем за январь-февраль 2023-го.

Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, 4 преступления относятся к тяжким, столько же - средней тяжести, 3 - небольшой тяжести.

Большинство криминальных деяний - хищения (2 кражи и 3 мошенничества), 2 - ДТП с причинением вреда здоровью людей. По 1 преступлению совершено в сферах наркосбыта, использования подложных документов и организации незаконной миграции.

Проступки, подпадающие под различные статьи Уголовного кодекса РФ, совершили 4 гражданина Узбекистана, 3 - Республики Беларусь, по 2 - Казахстана и Таджикистана. 5 человек прибыли в область с частным визитом, 2 - для получения образования.

В последнее время в Пензенской области активизировалась борьба с нелегальной миграцией. Так, 1 апреля силовики посетили 524 места, где могли находиться нарушители, в том числе рынки и строительные площадки. Заведено 164 административных дела, 23 человека получат отказ во въезде в Россию, 14 депортируют. Кроме того, выявлено 7 преступлений в сфере миграции.

Утром 3 апреля в Пензе прошло очередное мероприятие «Эмигрант». Выяснилось, что 7 бывших мигрантов, получивших российские паспорта, проигнорировали обязанность гражданина РФ служить в армии. Их сопроводили в военкоматы для постановки на учет.