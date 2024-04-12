Жителю Пензенской области грозит срок за регистрацию мигранта

12.04.2024 | 19:04

68-летний житель Пензенской области зарегистрировал иностранца и стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит срок.

Мужчина помог гражданину другого государства встать на учет - зарегистрировал его в своем доме, зная, что тот не будет в нем проживать.

О преступлении стало известно сотрудникам регионального УФСБ. На пензенца завели уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Тем временем пензенские приставы с начала года выдворили за пределы России 33 иностранных гражданина, которые нарушили правила въезда в страну или режим пребывания в ней. Также всем задержанным назначили наказание в виде штрафа.