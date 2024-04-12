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Общество

Из Пензенской области выдворили 33 нелегальных мигранта

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С начала года судебные приставы Пензенской области выдворили за пределы России 33 иностранных гражданина, которые нарушили правила въезда в страну или режима пребывания в ней.

Всем задержанным назначили наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением.

«Приставы проводили нарушителей до пункта пропуска через государственную границу. В соответствии с действующим законодательством въезд на территорию Российской Федерации будет запрещен им в течение 5 лет», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

В апреле Сердобский городской суд принял решение выдворить из страны гражданина Таджикистана, которого задержали в состоянии наркотического опьянения. Также ему назначили наказание в виде 15 суток ареста.

В то же время в прокуратуре обратили внимание, что за 2 месяца этого года в Пензенской области правоохранители раскрыли 10 преступлений, совершенных иностранцами. Это на 58,3% меньше, чем за январь-февраль 2023-го.

Проступки, подпадающие под различные статьи Уголовного кодекса РФ, совершили 4 гражданина Узбекистана, 3 - Республики Беларусь, по 2 - Казахстана и Таджикистана.

В последнее время в Пензенской области активизировали борьбу с нелегальной миграцией. Так, 1 апреля силовики посетили 524 места, где могли находиться нарушители, в том числе рынки и строительные площадки. Заведено 164 административных дела, 23 человека получат отказ во въезде в Россию, 14 депортируют. Кроме того, выявлено 7 преступлений в сфере миграции.

Утром 3 апреля в Пензе прошло очередное мероприятие «Эмигрант». Выяснилось, что 7 бывших мигрантов, получивших российские паспорта, проигнорировали обязанность гражданина РФ служить в армии. Их сопроводили в военкоматы для постановки на учет.

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