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Криминал

Достала из сумки нож: зареченку обвиняют в смерти знакомого

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В Заречном женщину обвиняют в смерти ее 43-летнего знакомого.

21 июня они вместе выпивали в квартире общего приятеля на улице Комсомольской. Когда хозяин уснул, гости поругались. В пылу ссоры женщина достала из сумки нож и ударила им обидчика.

После этого она вызвала скорую помощь и ушла. Потерпевший же скончался на месте от колото-резаного ранения поясничной области с повреждением внутренних органов.

Злоумышленницу задержали, ей предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу проводится ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СК России по Пензенской области
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