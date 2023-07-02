Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 июл 2023|15:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

«Работодатель» похитил у жительницы области все сбережения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области мошенники нашли свою жертву на сайте по поиску работы. 63-летняя жительница Неверкинского района не только потеряла все сбережения, но и осталась должна банку.

Сельчанка разместила на сайте свое резюме. Через некоторое время с ней связался незнакомый мужчина и предложил дистанционную работу. Требовалось просто отвечать на телефонные звонки.

Женщина согласилась на это предложение, предоставила нанимателю необходимые данные и приступила к работе.

Заплатили ей только за первый день.

«Злоумышленники, получив доступ в личный кабинет женщины, оформили на нее кредит в размере 250 000 рублей, кредитную карту на 90 000 рублей и похитили все ее сбережения. Все денежные средства неизвестные перевели на другие счета», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сельчанка лишилась более 370 000 рублей. Она не сразу поняла, что стала жертвой аферистов. Это вышло случайно, когда в мае женщина решила оплатить услуги телевидения.

Пострадавшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к преступлению.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте