«Работодатель» похитил у жительницы области все сбережения

02.07.2023 | 14:06

В Пензенской области мошенники нашли свою жертву на сайте по поиску работы. 63-летняя жительница Неверкинского района не только потеряла все сбережения, но и осталась должна банку.

Сельчанка разместила на сайте свое резюме. Через некоторое время с ней связался незнакомый мужчина и предложил дистанционную работу. Требовалось просто отвечать на телефонные звонки.

Женщина согласилась на это предложение, предоставила нанимателю необходимые данные и приступила к работе.

Заплатили ей только за первый день.

«Злоумышленники, получив доступ в личный кабинет женщины, оформили на нее кредит в размере 250 000 рублей, кредитную карту на 90 000 рублей и похитили все ее сбережения. Все денежные средства неизвестные перевели на другие счета», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сельчанка лишилась более 370 000 рублей. Она не сразу поняла, что стала жертвой аферистов. Это вышло случайно, когда в мае женщина решила оплатить услуги телевидения.

Пострадавшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к преступлению.