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Криминал

81-летняя пензячка лишилась сбережений в попытке помочь сестре

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81-летняя пензячка поверила неизвестной, позвонившей ей на телефон и представившейся следователем. Женщина сообщила, что сестра пенсионерки стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.

«Затем трубку взяла другая женщина и голосом, похожим на голос родственницы, сообщила, что на лечение пострадавшей необходимо заплатить 150 000 рублей», - пояснил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александр Питаев.

«Следователь» уточнила, что за деньгами приедет некий молодой человек. Ему пожилая женщина и отдала свои сбережения.

«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области в результате проведенных мероприятий задержали молодого человека, причастного к совершению мошенничества. Им оказался 21-летний житель города Пензы, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемый был доставлен в отдел полиции», - сообщил Александр Питаев.

По словам горожанина, работу курьером он нашел в интернете. В его обязанности входило забирать деньги и переводить их на определенные счета.

Полностью перечислить средства, взятые у пенсионерки, молодой человек не успел. Полицейские изъяли 74 тысячи рублей.

Теперь подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Остальных участников мошеннической схемы устанавливают.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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