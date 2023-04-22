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Криминал

В Пензе пенсионер зарезал собутыльника, оскорбившего даму

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64-летнего жителя Пензы обвиняют в убийстве его 57-летнего приятеля.

13 апреля пенсионер возле магазина познакомился с женщиной и предложил ей пойти к его знакомому на улицу Беринга, та ответила согласием. Застолье продлилось до самого вечера.

В какой-то момент хозяин начал оскорблять женщину, а гость вступился за нее. Между мужчинами разгорелась ссора. Старший из собутыльников схватил нож и несколько раз вонзил лезвие в грудь и живот обидчика дамы.

После этого пензенец вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую помощь. Прибывшим медработникам пришлось констатировать смерть.

Пенсионер задержан и заключен под стражу. Он уже имеет судимость за тяжкое преступление - умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«Устанавливаются всех обстоятельства преступления, ведется закрепление доказательственной базы. Нож как предполагаемое орудие преступления изъят при осмотра места происшествия. Проводится ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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