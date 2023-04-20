В Пензе спортивные парни 9 лет вымогали у бизнесменов деньги

20.04.2023 | 12:37

Несколько эпизодов мошенничества и группового вымогательства, в том числе в крупном размере, за плечами членов пензенского криминального сообщества. Тяжкие и особо тяжкие преступления были совершены в течение 9 лет - с 2012-го по 2021-й.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в 2012 году 35-летний житель Пензы и его 31-летний брат сплотили вокруг себя циничных, волевых, спортивных и финансово заинтересованных мужчин. В 2016-м группа расширилась и переросла в преступное сообщество.

Отношения между участниками были почти родственными: они вместе занимались спортом, отмечали праздники, встречались в различных заведениях. Под руководством братьев межэтническая организация арендовала офисное помещение. В нем-то и разрабатывались планы преступлений и распределялись роли.

Участники группы тщательно соблюдали конспирацию: к друг другу бращались по прозвищам, использовали в разговорах только им известные слова и выражения. Была у них и касса («общак»), и оружие, и средства связи, и зарегистрированные на других людей банковские карты. Занимались же они тем, что вымогали деньги у граждан, в первую очередь бизнесменов. Своих жертв они запугивали, угрожая расправой в случае обращения к правоохранителям.

Деятельность криминального сообщества пресекли сотрудники региональных управлений полиции и ФСБ. При этом им потребовалась силовая поддержка росгвардейцев.

Сейчас расследование в отношении 13 человек по нескольким статьям УК РФ завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

В пресс-службе УФСБ проинформировали: за организацию преступного сообщества или участие в нем статья 210 Уголовного кодекса РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.