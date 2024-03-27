Замечание в адрес шумной компании едва не стоило пензячке жизни

27.03.2024 | 08:16

55-летняя жительница Пензы вынуждена была обратиться в полицию за защитой.

Женщина рассказала, что ее сосед по коммунальной квартире устроил гулянье для нескольких человек. Предпенсионерка хотела отдохнуть, но крики участников застолья не давали ей уснуть.

«Гражданка сделала шумной компании замечание. Одному из гостей соседа не понравились ее высказывания. Он вышел из комнаты, схватил двумя руками женщину за шею и стал угрожать ей убийством», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Испуганной горожанке с трудом удалось вырваться из рук душившего ее мужчины и сообщить о произошедшем стражам порядка.

Злоумышленником оказался 43-летний житель областного центра. По его словам, на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. На него возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством он может лишиться свободы на срок до 2 лет.