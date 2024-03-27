Сотрудник УФСИН грозился натравить уголовников на пензенца

27.03.2024 | 17:59

В Пензенской области вынесли приговор бывшему сотруднику одного из районных филиалов уголовно-исполнительной инспекции, которого признали виновным в вымогательстве и покушении на мошенничество.

У мужчины был неприятель в Пензе. С октября по ноябрь 2022 года инспектор звонил тому по телефону и угрожал физической расправой с привлечением уголовников.

Вскоре пензенец не выдержал и согласился передать 800 тысяч рублей за то, чтобы его оставили в покое. Однако на этом общение не закончилось.

Через несколько недель злоумышленник снова появился на горизонте. Он солгал, что располагает компрометирующими горожанина сведениями, и потребовал за сохранение тайны 3 млн рублей.

«28 декабря 2022 года фигурант направил на встречу с потерпевшим курьера, не осведомленного о преступном умысле, который получил пакет с муляжом денежных средств в размере 3 млн рублей. Злоумышленник был задержан в тот же день в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия и судебного разбирательства мужчина находился под арестом. 800 тысяч рублей потерпевшему он вернул. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима.