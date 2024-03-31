У гостя Пензы вымогали деньги за обрушенный сайт

31.03.2024 | 10:08

Житель Самары, приехавший по делам в Пензу, стал жертвой вымогателей. Под угрозой расправы мужчина отдал более чем 60 000 рублей.

Преступление было совершено в декабре 2022-го. Самарчанин, заскучав, нашел в интернете сайт с объявлениями об оказании интимных услуг. Он стал звонить по указанным номерам, но ни по одному ему не ответили, хотя мужчина настойчиво набирал снова и снова.

На следующий день гостю Пензы позвонили незнакомцы. Они объяснили, что по вине самарчанина, обрывавшего провода девушкам, на сайте произошел сбой, и потребовали оплатить восстановление системы. В случае отказа мужчину ждала расправа.

«Потерпевший воспринял данные угрозы реально и выполнил указания. Мужчина перечислил по указанному неизвестными лицами абонентскому номеру почти 60 000 рублей, но угрозы со стороны злоумышленников не прекратились. Они снова требовали перечислить деньги, что потерпевший и сделал», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В марте 2024-го полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Краснодарского края и Самарской области. Свою вину злоумышленники признали.

Вымогателей заключили под домашний арест. Им грозит до 7 лет лишения свободы.