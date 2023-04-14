В Пензенской области предотвращено заказное убийство

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Сердобска, который заказал убийство нового мужа своей бывшей жены.
Мужчина, приняв решение об убийстве, нашел потенциального исполнителя и предложил ему 200 000 рублей. Тот согласился, вот только действовал он в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ.
Исполнитель получил от заказчика сначала аванс - 35 000 рублей, а затем, предоставив информацию о якобы совершенном убийстве, еще 65 000. Оставшиеся 100 000 рублей сердобчанин обещал передать киллеру в мае.
«13 апреля непосредственно после передачи исполнителю части вознаграждения обвиняемый был задержан правоохранителями. Ему предъявлено обвинение в организации приготовления к совершению убийства по найму», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Сердбочанин заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным телеграм-канала Shot, обвиняемым по делу проходит депутат Собрания представителей Сердобского района.
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