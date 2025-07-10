Криминал

Забил киянкой: дело об убийстве в Кузнецке передали в суд

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В Кузнецке завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 28-летнего знакомого.

По данным следствия, в ночь на 2 апреля этого года мужчины были в гостях у семейной пары и, поссорившись, принялись оскорблять друг друга. Вскоре спор перерос в рукоприкладство: старший ударил младшего сначала рукой по лицу, отчего тот упал на пол и потерял сознание, затем - несколько раз деревянной киянкой по голове.

После этого злоумышленник перетащил пострадавшего в гараж, где тот вскоре скончался от травмы головы.

Хозяева дома, опасаясь за свою жизнь, боялись выходить на улицу, но женщина смогла отправить СМС брату. Тот вызвал полицию.

Правоохранители нашли тело в гараже и задержали предполагаемого убийцу, киянку со следами крови изъяли. На время следствия в отношении кузнечанина избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. 

«Ранее мужчина уже был судим за убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и ряд других преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СКР
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