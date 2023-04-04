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Криминал

Мотивы и лечение: в суде рассказали о юноше, едва не зарубившем ребенка

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В Октябрьском районном суде рассказали о мотивах 18-летнего жителя Чемодановки, который 20 января 2022 года напал с топором на школьника на ул. Глазунова в Пензе.

Злоумышленник находился в стрессе и постоянной депрессии по причине сложных отношений с отцом - они не складывались из-за того, что родители юноши часто конфликтовали.

«У осужденного сформировалось устойчивое неприязненное отношение к обществу в целом, общепринятым нормам морали, общественному порядку и появилось стойкое желание противопоставить себя окружающим, продемонстрировать к ним пренебрежительное отношение. При этом у него возник преступный умысел на совершение убийства из хулиганских побуждений, то есть без видимого повода», - пояснили в пресс-службе суда.

20 января, вооружившись кухонным топором, юноша отправился в Пензу. Сначала он выбирал жертву в торговом центре, но потом вспомнил о камерах видеонаблюдения и, опасаясь впоследствии быть опознанным, ушел.

Злоумышленник направился в сторону многоквартирных домов. Там он заметил 9-летнего ребенка и, рассчитав, что тот не сможет оказать активного сопротивления, решил убить именно его.

Когда мальчик звонил в домофон у подъезда, преступник приблизился к нему и не менее трех раз ударил топором по голове. Затем нападавший скрылся, но ребенок вопреки его планам выжил - он сумел сообщить о случившемся бабушке.

Личность нападавшего установили в течение трех дней. Его задержали и заключили под стражу. Вину злоумышленник признал.

Как сообщалось ранее, суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, последующему ограничению свободы сроком на 1 год и взыскал с него в пользу потерпевшего 1 млн рублей.

В пресс-службе уточнили еще один нюанс: юноше также назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях в месте лишения свободы.

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