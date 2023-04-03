Никольчанин попытался перевоспитать пасынка ножом для забоя скота

03.04.2023 | 12:44

65-летний житель Никольска, попытавшийся убить пасынка, проведет ближайшие годы в колонии строгого режима. Такое решение принял сначала районный суд, а затем и областной.

Преступление было совершено днем 18 мая 2022 года. Мужчина был пьян, находился у себя дома. Там же его 21-летний пасынок с другом смотрели телевизор.

Отношения между родственниками не складывались. И в тот день хозяин дома взял нож, подошел к лежавшему на диване пасынку и, прикрыв тому рот рукой, вонзил ему в грудь лезвие. У молодого человека оказалось повреждено легкое и подключичная вена.

«Довести свой преступный умысел на убийство до конца злоумышленник не смог по не зависевшим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший выбежал из дома и ему была своевременно оказана медицинская помощь», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кстати, пенсионер утверждал, что не хотел убивать пасынка. Он говорил, что тот ведет аморальный образ жизни, не работает и водит друзей без согласия хозяина дома. Поэтому отчим якобы решил его припугнуть ножом для забоя скота, а молодой человек в ходе потасовки сам наткнулся на лезвие.

Эта версия не нашла подтверждения - ее опровергли и потерпевший, и свидетель.

«При назначении подсудимому наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие на его иждивении малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, частичное признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни», - уточнила Светлана Артамонова.

Мужчину отправили в колонию на 6 лет и 3 месяца.