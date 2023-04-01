В следкоме рассказали подробности убийства младенца в Пензе

01.04.2023 | 18:53

В Следственном управлении СК России по Пензенской области прокомментировали сообщение федеральных СМИ об убийстве матерью ребенка.

В ведомстве уточнили, что ребенку было 7 месяцев, а его мать - гражданка иностранного государства. Кроме того, преступление было совершено не ночью 30 марта, а двумя месяцами раньше.

«По данным следствия, вечером 30 января женщина, находясь на стационарном лечении с сыном в одной из больниц Пензы, умышленно закрыла ему рукой дыхательные пути. В результате ее преступных действий мальчик скончался от механической асфиксии», - рассказала старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. По решению суда она заключена под стражу.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства преступления и ведут закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.