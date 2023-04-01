В Пензе 24-летняя женщина задушила годовалого сына

Жительница Пензы задушила своего годовалого ребенка, с которым больше двух месяцев находилась в больнице.
«Мать с сыном с конца января лежали в инфекционном отделении. Вечером 30 марта 24-летняя женщина подошла к спящему ребенку и задушила его. Мальчик скончался», - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Она призналась в убийстве ребенка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что мать нигде не состоит на учете и прежде не привлекалась к ответственности.
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