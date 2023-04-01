В Пензе 24-летняя женщина задушила годовалого сына

01.04.2023 | 16:59

Жительница Пензы задушила своего годовалого ребенка, с которым больше двух месяцев находилась в больнице.

«Мать с сыном с конца января лежали в инфекционном отделении. Вечером 30 марта 24-летняя женщина подошла к спящему ребенку и задушила его. Мальчик скончался», - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Она призналась в убийстве ребенка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что мать нигде не состоит на учете и прежде не привлекалась к ответственности.