Пензенский магазин стал местом сразу двух преступлений

01.04.2023 | 17:00

Один и тот же пензенский магазин с разницей в несколько дней стал местом преступления с участием иногородних злоумышленников. Сначала житель Саранска вынес отсюда товар стоимостью 16 тысяч рублей. Ущерб от второго похитителя составил 12 тысяч.

«Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, которые расположены по периметру торгового зала, установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности , в том числе за совершение имущественного преступления, 34-летний житель соседнего региона», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ирина Уздяйкина.

По его словам, в Пензе он планировал устроиться на работу в строительную организацию. Пока искал место, закончились деньги, поэтому он решил таким образом поправить свое материальное положение. Похищенный Wi-Fi-роутер и портативную колонку подозреваемый сдал в комиссионный магазин.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», - рассказала Ирина Уздяйкина.