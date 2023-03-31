Смертельная драка на Московской: виновному ограничили свободу

22-летнего пензенца, в драке с которым другой житель областного центра получил смертельную травму, не стали лишать свободы.
Конфликт между горожанами случился ночью 2 апреля 2022 года около кальянной на улице Московской. Они не были знакомы.
Молодой человек не менее одного раза ударил 35-летнего оппонента рукой в область головы. Тот потерял равновесие, упал и ударился головой о плитку.
Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Через 2 месяца он скончался в больнице.
Второго участника драки признали виновным в причинении смерти по неосторожности.
«Приговором суда жителю Пензы назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Также судом принято решение о взыскании в пользу потерпевшей стороны 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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