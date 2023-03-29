В Пензе мужчина не смог перебросить препарат в колонию и попал под суд

29.03.2023 | 12:16

В Пензе осудили гражданина Таджикистана, который попытался передать в колонию сильнодействующий препарат. Он применяется при нейропатических болях и генерализованном тревожном расстройстве, но порой используется с другой целью.

В начале октября мужчина, находясь в Москве, договорился по телефону с не установленным следствием лицом, что за деньги перебросит препарат на территорию колонии № 4 (ул. Молодогвардейская в Пензе).

8 октября гражданин Таджикистана прибыл в Пензу и получил пакет, в котором находилось не менее 166 капсул. Кто передал его, следствию также выяснить не удалось.

Злоумышленник расфасовал капсулы по сверткам и 9 октября отправился на участок, прилегающий к забору колонии, чтобы перебросить «посылку». Однако там его задержали сотрудники УФСИН России по Пензенской области.

«При назначении наказания суд учел, что подсудимый не судим, к административной ответственности не привлекался, совершил впервые покушение на тяжкое преступление, не трудоустроен, по месту проживания в РФ участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту постоянного проживания в Республике Таджикистан - положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию данного преступления, совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, состояние здоровья его матери, проживающей с ним совместно и нуждающейся в поддержке», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.