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Криминал

В Кузнецке юноша не смог спрятать от продавцов бутылку виски

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Молодой сельчанин приехал в Кузнецк и решил выпить, но денег не тратить. План не удался: юноша оказался на скамье подсудимых.

20-летний житель с. Старый Кряжим зашел в продуктовый магазин второго по величине города области утром 8 февраля и спрятал в карманах куртки бутылку виски и алкогольную настойку.

Его поступок не остался незамеченным. Когда молодой человек проходил мимо кассы, работники магазина предложили ему оплатить товар. Однако сельчанин их призывам не внял - напротив, он ускорил шаг и поспешил скрыться.

Собственнику магазина был причинен ущерб на сумму более 1,1 тысячи рублей.

«Причастность злоумышленника к совершению грабежа была установлена по записям с камер видеонаблюдения. Вину в преступлении он признал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд.

Молодой человек, кстати, ранее уже нарушал закон - совершил кражу.

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