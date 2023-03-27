Городищенские агрессоры ранили прохожего канцелярским ножом

27.03.2023 | 17:39

Двум жителям Городища придется отвечать за нападение на мужчину на улице. Он получил серьезное ранение бедра.

Согласно материалам дела, августовской ночью 2022 года двое приятелей гуляли по улице Городища и увидели старого знакомого. Разговор мужчин не заладился, перепалка переросла в драку.

Злоумышленники нанесли городищенцу удары в голову, после чего пригрозили ему физической расправой. Один из них при помощи канцелярского ножа ранил лежавшего на асфальте потерпевшего в бедро, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Кровотечение было сильным, и это несколько отрезвило агрессоров. Они помогли пострадавшему от их рук знакомому добраться до больницы, где ему оказали помощь.

Во время расследования приятели не признали своей вины. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении мирового судьи Городищенского района.