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Криминал

Появились фото с последнего заседания суда по делу Белозерцева

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В пятницу, 17 марта, в СИЗО «Матросская тишина» состоялось очередное выездное заседание Измайловского районного суда по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Экс-губернатору Ивану Белозерцеву, предпринимателю Борису Шпигелю и его супруге Евгении, а также иным фигурантам дела сегодня были предъявлены обвинения», - сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что, по версии обвинения, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и иных лиц получил взятки на сумму более 31 млн рублей за покровительство при заключении государственных контрактов.

Следствие по делу завершилось в октябре 2022-го. Было допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, общий объем материалов составил 164 тома.

По последнему решению суда срок пребывания в СИЗО всех фигурантов продлен до 9 августа.

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Источник — фото московских судов общей юрисдикции
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