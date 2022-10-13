Криминал

Арестован 61 объект недвижимости Белозерцева и его родственников

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Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, направлено на утверждение обвинительного заключения. В дальнейшем его передадут в суд.

Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в Следственном комитете России.

Белозерцеву, а также председателю совета директоров ООО «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель, генеральному директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, водителю экс-губернатора Геннадию Маркову и родственнику Белозерцева Федору Федотову предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, в даче взятки в особо крупном размере организованной группой.

Следователи установили, что с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020-го Иван Белозерцев лично и через посредников (шофера и родственника) получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова деньги и дорогие швейцарские наручные часы. Общая сумма взятки превысила 30 млн рублей.

Также бывшему главе региона предоставляли автомобиль представительского класса для безвозмездного пользования.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «БИОТЭК» в Пензенской области», - рассказали в СК РФ.

Кроме того, установлено что не позднее 20 марта 2021-го Иван Белозерцев купил короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему. Их он хранил в своем служебном кабинете в здании правительства области, где приобретения и обнаружили правоохранители.

По уголовном делу допросили 155 свидетелей, провели 20 судебных экспертиз. Общий объем дела - 164 тома.

На имущество обвиняемых общей суммой более 1,8 млрд рублей наложили арест. В перечень вошел 61 объект недвижимости Белозерцева и его родственников и более 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи, которые изъяли у Шпигеля.

Все обвиняемые заключены под стражу.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Следствие по его делу длилось год. Срок его пребывания в СИЗО продлен до 20 декабря 2022 года.

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