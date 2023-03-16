В Пензенской области расследуют дело о пропавшем 9 лет назад мужчине

16.03.2023 | 07:43

В Пензенской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Александра Юрьевича Чернецова, родившегося 27 августа 1976 года.

По данным следствия, утром 9 декабря 2013 года Александр Чернецов ушел из своей квартиры на улице Строителей в Городище и не вернулся. Его местонахождение не известно.

Александру Чернецову на вид 37-40 лет, он имеет рост около 170-175 см, худощавое телосложение, светлые волосы, короткую стрижку, голубые глаза.

Мужчина был одет в коричневую дубленку, рубашку, синие джинсы, черные кожаные ботинки на шнурках. При себе имел сотовый телефон и паспорт.

«При наличии информации о местонахождении Чернецова Александра Юрьевича или обстоятельствах его исчезновения просим сообщить по телефонам 8(8412) 63-64-96 или 02», - обращаются к жителям области сотрудники Следственного управления СК России по Пензенской области.