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Криминал

Кровавый праздник: за грубость с женщиной пензенец заплатил жизнью

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39-летний житель Пензы обвиняется в убийстве своего приятеля. По иронии судьбы, преступление произошло, когда многие люди желают изменить свою жизнь - в первый день наступившего года.

1 января пензенец и его гражданская жена были дома и выпивали с 42-летним знакомым. Во время застолья гость начал грубо вести себя с женщиной. Хозяин не стерпел обиды, нанесенной его сожительнице. Он схватил нож и несколько раз вонзил его в собутыльника.

Удары пришлись в грудь, шею и голову мужчины. Он тут же умер от массивной кровопотери. Его собутыльника задержали и взяли под стражу.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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