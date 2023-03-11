Кровавый праздник: за грубость с женщиной пензенец заплатил жизнью

11.03.2023 | 16:26

39-летний житель Пензы обвиняется в убийстве своего приятеля. По иронии судьбы, преступление произошло, когда многие люди желают изменить свою жизнь - в первый день наступившего года.

1 января пензенец и его гражданская жена были дома и выпивали с 42-летним знакомым. Во время застолья гость начал грубо вести себя с женщиной. Хозяин не стерпел обиды, нанесенной его сожительнице. Он схватил нож и несколько раз вонзил его в собутыльника.

Удары пришлись в грудь, шею и голову мужчины. Он тут же умер от массивной кровопотери. Его собутыльника задержали и взяли под стражу.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.