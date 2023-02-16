Банк спас зареченца от потери миллиона рублей

16.02.2023 | 11:48

34-летний житель Заречного потерял из-за мошенников крупную сумму. Но, если бы не банк, горожанин лишился бы 2 млн рублей.

Как это обычно бывает, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя зареченца, и предложил сомнительный способ предотвратить незаконную операцию. От горожанина требовалось самостоятельно оформить кредит на 2 млн рублей.

Несмотря на то что данная схема мошенничества является общеизвестной, зареченца ничего не смутило. Он оформил кредит через «Личный кабинет» онлайн-банка, а потом по указанию лжесотрудника перечислил 900 тысяч рублей на «безопасный» счет (по ссылке на квитанцию с заполненными реквизитами).

«Через некоторое время гражданину вновь в мессенджер пришла ссылка на квитанцию по погашению платежа, где требовалось оплатить более 1 млн рублей. Зареченец попытался во второй раз перевести крупную сумму денег, но операция была заблокирована банком из-за подозрительности», - цитирует администрация Заречного информацию от межмуниципального отдела МВД.

Позже горожанин осознал, что его обманули, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупреждают жителей Пензенской области в полиции.