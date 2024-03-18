История Пензы: Железнодорожная авария под Леонидовкой привела к жертвам

18.03.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

28 декабря 1891 года утренний рейс товарного поезда № 111 начался как обычно. Груз в вагоны был уложен, топка паровоза разогрета, и состав буднично отправился в Сызрань.

Его путь пролегал мимо станции Леонидовка, где составу предстояло немного подняться в гору. Внезапно паровоз тряхнуло, потом сильно зашатало, и что-то с жутким грохотом полетело назад. На полной скорости по железнодорожному полотну покатились несколько отцепившихся вагонов. Это происшествие могло бы остаться незамеченным в истории, если бы не одно «но».

Следом за товарным поездом в ту же Сызрань двигался пассажирский. Его машинист даже не успел затормозить, да это и было совершенно бессмысленно. В итоге 6 тяжелых вагонов ударили по паровозу пассажирского состава, скинули его с рельсов и по инерции смяли вагоны с людьми.

Полная драматизма ситуация в этот момент разыгралась с двумя сопровождающими товарного состава. Они не видели, что случилось, но, понимая по шуму, что происходит катастрофа, успели открыть двери. Фортуна улыбнулась только одному из них - он успел спрыгнуть на землю. Второй, Кузьма Жемахов, замешкался и был раздавлен обломками.

Тяжелые ранения и переломы в пассажирском поезде получили 13 человек. Удивительно, что не оказалось погибших, выжил даже машинист паровоза. Всех в срочном порядке госпитализировали сначала в Леонидовку, а после оказания необходимой медпомощи перевезли в губернскую больницу.

Следствие установило: причина аварии заключалась в нарушении почти всех технических требований к эксплуатации железнодорожного состава.

По злой иронии судьбы погибший кондуктор Кузьма Жемахов перевелся в Пензу всего за несколько дней до катастрофы. До того момента он работал на ж/д станции в Калуге.

Журналисты «Губернских ведомостей» оставили такой некролог о нем: «Покойный Кузьма Жемахов нам лично был известен как в высшей степени трудолюбивый и честнейший человек; живя трудом, он бился целый век как рыба об лед и тут нашел себе могилу. Жена и трое детей, проживающие в Калуге, остались без всяких средств к жизни».