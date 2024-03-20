Сердобчанин сжег автомобиль обидчика своей девушки

20.03.2024 | 08:15

27-летний житель Сердобска стал фигурантом уголовного дела о поджоге. На преступление его толкнула жажда мщения.

Любимая девушка нередко жаловалась ему на своего 30-летнего знакомого, и сердобчанин решил проучить его. Мужчина знал, что обидчик его возлюбленной паркует свой автомобиль возле дачного дома.

«Ночью он приехал к месту парковки с бутылкой бензина объемом 0,5 литра, вылил содержимое на лобовое стекло автомобиля и поджег. Бдительный сосед сообщил хозяину о возгорании его транспортного средства. Машина сгорела», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Автовладелец обратился в полицию. Стражи порядка нашли поджигателя, и он сознался в преступлении. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

С сердобчанина взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.