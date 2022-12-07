Зима, холода: пензенец вытащил две куртки из чужой машины

07.12.2022 | 18:31

В Пензе полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Стражи порядка считают, что он вскрыл не принадлежащий ему автомобиль и забрал оттуда все стоящее денег.

«Как рассказал сам злоумышленник, он отжал водительскую дверь, проник в салон автомобиля, откуда похитил электроинструменты, набор ключей и две горнолыжные куртки потерпевшего.

Впоследствии похищенные куртки полицейские изъяли у подозреваемого. Остальное имущество злоумышленник продал неизвестному в районе одного из рынков города Пензы», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Все вырученные средства он успел потратить. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и был судим. В ближайшее время задержанный снова может лишиться свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - пояснила Анна Анохина.