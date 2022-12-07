Криминал

Зима, холода: пензенец вытащил две куртки из чужой машины

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Стражи порядка считают, что он вскрыл не принадлежащий ему автомобиль и забрал оттуда все стоящее денег.

«Как рассказал сам злоумышленник, он отжал водительскую дверь, проник в салон автомобиля, откуда похитил электроинструменты, набор ключей и две горнолыжные куртки потерпевшего.

Впоследствии похищенные куртки полицейские изъяли у подозреваемого. Остальное имущество злоумышленник продал неизвестному в районе одного из рынков города Пензы», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Все вырученные средства он успел потратить. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и был судим. В ближайшее время задержанный снова может лишиться свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - пояснила Анна Анохина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте